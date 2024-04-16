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12:52, 16 апреля 2024Бывший СССР

Украинский мэр Граждан повздорил с горожанином и ударил его по голове

В Одесской области мэр Граждан за угрозу убийством ударил юношу по голове

Фото: Alisa Khliestkova / Shutterstock / Fotodom

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан ударил на улице разговаривавшего с ним юношу по голове. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам мэра, к нему подошла группа молодых людей, когда он инспектировал нерабочий фонтан со специалистами. Молодые люди громко матерились, оскорбляли мэра и угрожали ему.

В ходе разговора Виталий Граждан ударил обидчика по голове.

«Такие молодые люди понимают только силу», — сказал мэр в своем видеообращении.

Также Виталий Граждан отметил, что делом уже занимается полиция.

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      Илья Таксюр
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