Украинский мэр Граждан повздорил с горожанином и ударил его по голове

В Одесской области мэр Граждан за угрозу убийством ударил юношу по голове

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан ударил на улице разговаривавшего с ним юношу по голове. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам мэра, к нему подошла группа молодых людей, когда он инспектировал нерабочий фонтан со специалистами. Молодые люди громко матерились, оскорбляли мэра и угрожали ему.

В ходе разговора Виталий Граждан ударил обидчика по голове.

«Такие молодые люди понимают только силу», — сказал мэр в своем видеообращении.

Также Виталий Граждан отметил, что делом уже занимается полиция.