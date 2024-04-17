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11:50, 17 апреля 2024Силовые структуры

Допрос обвиненного в России в госизмене уроженца Украины попал на видео

Появилось видео допроса уроженца Украины, обвиняемого в России в госизмене

Появилось видео допроса обвиненного в госизмене уроженца Украины, получившего гражданство России и проживающего во Владимирской области. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах мужчина рассказывает, что родился в Мариуполе, а в 2016 году получил российское гражданство. Затем он признается, что в 2018 году вернулся на Украину и в 2020 году заключил контракт с Вооруженными силами республики (ВСУ), чтобы воевать против Российской армии. Оказавшись в плену, мужчина утаил наличие у него гражданства России. Обвиняемый выразил раскаяние в содеянном.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело о госизмене.

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      Екатерина Кашурникова
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