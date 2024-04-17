ФСБ обвинила в госизмене получившего гражданство России украинца

Во Владимирской области ФСБ возбудила против уроженца Украины дело о госизмене

Следователь ФСБ возбудил против уроженца Украины, получившего гражданство России и проживавшего во Владимирской области, уголовное дело о госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина попал под следствие за участие в боях против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказался в плену.

На допросе в ФСБ украинец рассказал, что родился в Мариуполе, а в 2016 году получил российское гражданство. В 2018 году он выехал на Украину и там спустя два года заключил контракт с ВСУ. Оказавшись в плену, мужчина утаил наличие у него гражданства России. Он выразил раскаяние в содеянном.

4 апреля сообщалось, что осужденный за госизмену к 12 годам заключения 46-летний житель Омска работал на разведку ФРГ. Он был сотрудником оборонного завода и собирался передать иностранной спецслужбе секретные сведения об объекте Минобороны России. Омич планировал переехать с семьей в Германию. Его задержали в июне 2023 года.