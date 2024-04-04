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12:38, 4 апреля 2024Силовые структуры

В ФСБ раскрыли данные об осужденном на 12 лет за госизмену россиянине

ФСБ: осужденный на 12 лет за госизмену омич работал на разведку ФРГ
Начало событий в новости Россиянина осудили на 12 лет за госизмену

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Осужденный за госизмену 46-летний житель Омска работал на разведку ФРГ. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина был сотрудником оборонного завода и собирался передать иностранной спецслужбе секретные сведения об объекте Минобороны России. Омич планировал переехать с семьей в Германию. Его задержали в июне 2023.

Омский областной суд приговорил россиянина к 12 годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена»).

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      Любовь Ширижик
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