В ФСБ раскрыли данные об осужденном на 12 лет за госизмену россиянине

ФСБ: осужденный на 12 лет за госизмену омич работал на разведку ФРГ

Россиянина осудили на 12 лет за госизмену

Начало событий в новости Россиянина осудили на 12 лет за госизмену

Осужденный за госизмену 46-летний житель Омска работал на разведку ФРГ. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина был сотрудником оборонного завода и собирался передать иностранной спецслужбе секретные сведения об объекте Минобороны России. Омич планировал переехать с семьей в Германию. Его задержали в июне 2023.

Омский областной суд приговорил россиянина к 12 годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена»).