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11:43, 4 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за госизмену

Суд приговорил омича к 12 годам за госизмену

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Омский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 46-летнего местного жителя, признав его виновным в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из материалов дела следует, что он собрал секретные сведения в военной области. После этого мужчина пытался связаться с иностранной разведкой для передачи собранных данных.

Однако его планы сорвали сотрудники ФСБ. Омича задержали и привлекли к уголовной ответственности.

22 марта Ленинский районный суд Пензы арестовал местного жителя, проходящего по уголовному делу о госизмене в пользу Украины. Он передал иностранной разведке личные данные российских военных, участвующих в специальной военной операции.

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      Любовь Ширижик
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