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16:40, 17 апреля 2024Культура

Кэти Перри потеряла топ в прямом эфире

Певица Кэти Перри чуть не осталась без топа в прямом эфире шоу American Idol

Фото: @katyperry

Американская певица и актриса Кэти Перри чуть не осталась без топа в прямом эфире популярного реалити-шоу American Idol («Американский идол»). Об этом пишет Page Six.

Инцидент произошел в середине программы. Объемный топ, сделанный из металла, сломался и чуть не оголил тело 39-летней знаменитости.

Подчеркивается, что певице удалось сохранить спокойствие, пока члены съемочной группы и ее коллега-судья Люк Брайан пытался помочь ей. Также отмечается, что исполнительнице пришлось использовать подушку, чтобы прикрыться.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри захотела покинуть American Idol из-за того, что ее представляют в ложном свете.

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      Варвара Кошечкина
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