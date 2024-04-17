Кэти Перри потеряла топ в прямом эфире

Певица Кэти Перри чуть не осталась без топа в прямом эфире шоу American Idol

Американская певица и актриса Кэти Перри чуть не осталась без топа в прямом эфире популярного реалити-шоу American Idol («Американский идол»). Об этом пишет Page Six.

Инцидент произошел в середине программы. Объемный топ, сделанный из металла, сломался и чуть не оголил тело 39-летней знаменитости.

Подчеркивается, что певице удалось сохранить спокойствие, пока члены съемочной группы и ее коллега-судья Люк Брайан пытался помочь ей. Также отмечается, что исполнительнице пришлось использовать подушку, чтобы прикрыться.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри захотела покинуть American Idol из-за того, что ее представляют в ложном свете.