Кэти Перри захотела покинуть известное реалити-шоу из-за образа «мерзкого судьи»

Daily Mail: Кэти Перри захотела покинуть American Idol из-за образа «мерзкого судьи»

Американская певица Кэти Перри захотела покинуть популярное реалити-шоу American Idol («Американский идол»), в котором она выступает в качестве члена жюри, из-за того, что ее представляют в ложном свете. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя поп-звезда считает, что продюсеры неоднократно «бросали ее под автобус». По ее мнению, они редактируют шоу так, чтобы она выглядела «мерзким судьей». Отмечается, что певица, участвовавшая в шоу в течение последних шести сезонов, за последние несколько месяцев неоднократно подвергалась критике за комментарии, которые она делала в адрес участников.

Ранее стало известно, что Кэти Перри купила с большой скидкой роскошный пентхаус в Голливуде. Ранее жилье принадлежало Джен Као — дочери основателя компании Garmin, миллиардера Мин Као.