Кинооператор отдал мошенникам миллионы рублей ради дохода на криптобирже

Мошенники обманули кинооператора Сысоева на почти шесть миллионов рублей

Мошенники обманули кинооператора Вячеслава Сысоева на миллионы рублей, пообещав ему заработок на криптобирже. Об этом пишет агентство «Регнум».

Злоумышленники связались с 64-летним мужчиной по телефону и предложили ему открыть биржевой счет, на который Сысоев положил 20 тысяч рублей. Отмечается, что через две недели сумма пропала.

После этого мошенники заявили, что деньги не исчезли, а заморожены. Преступники убедили Сысоева перевести еще 70 тысяч рублей, чтобы разморозить средства на криптосчете. «Потом менеджер сказал, что для большей прибыли надо внести более значительную сумму. Вячеслав советом воспользовался, набрал кредитов на 5,7 миллиона рублей и перечислил их на биржевой счет», — рассказал источник агентства.

После неудачной попытки вывести средства со счета представившийся менеджером мошенник попытался убедить мужчину заплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей, однако кинооператор понял, что его обманывают. Он обратился в полицию, по факту случившегося была начата проверка.

Ранее сообщалось, что знаменитый советский мим и танцор Олег Кирюшкин стал жертвой мошенников.