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12:28, 17 апреля 2024Культура

Кинооператор отдал мошенникам миллионы рублей ради дохода на криптобирже

Мошенники обманули кинооператора Сысоева на почти шесть миллионов рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники обманули кинооператора Вячеслава Сысоева на миллионы рублей, пообещав ему заработок на криптобирже. Об этом пишет агентство «Регнум».

Злоумышленники связались с 64-летним мужчиной по телефону и предложили ему открыть биржевой счет, на который Сысоев положил 20 тысяч рублей. Отмечается, что через две недели сумма пропала.

После этого мошенники заявили, что деньги не исчезли, а заморожены. Преступники убедили Сысоева перевести еще 70 тысяч рублей, чтобы разморозить средства на криптосчете. «Потом менеджер сказал, что для большей прибыли надо внести более значительную сумму. Вячеслав советом воспользовался, набрал кредитов на 5,7 миллиона рублей и перечислил их на биржевой счет», — рассказал источник агентства.

После неудачной попытки вывести средства со счета представившийся менеджером мошенник попытался убедить мужчину заплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей, однако кинооператор понял, что его обманывают. Он обратился в полицию, по факту случившегося была начата проверка.

Ранее сообщалось, что знаменитый советский мим и танцор Олег Кирюшкин стал жертвой мошенников.

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