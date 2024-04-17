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14:27, 17 апреля 2024Силовые структуры

Мать битцевского маньяка рассказала о состоянии его здоровья

Битцевский маньяк Пичушкин находится в колонии на грани смерти
Александр Пичушкин

Александр Пичушкин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мать битцевского маньяка Александра Пичушкина Наталья Гуськова рассказала о состоянии сына. Ее слова приводит Regnum.

Женщина продолжает поддерживать общение с сыном, но очно навещала его лишь один раз, так как добираться до колонии особого режима «Полярная сова» ей затруднительно. «У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет. Не знаю, сколько еще проживет. Он сильно болен», — делится переживаниями Гуськова. Она добавила, что отправляет сыну деньги, чтобы он мог покупать необходимые вещи в магазине колонии.

Кроме того, Гуськова рассказала, что ей постоянно пишут и звонят «фанаты» битцевского маньяка. Они хотят отправлять ему посылки и письма. Причем много сообщений поступает из Канады, Германии и других зарубежных стран, отметила женщина.

Пичушкин, известный как битцевский маньяк, с 2001 по 2006 год совершил 49 убийств. Он нападал на жертв в Битцевском парке в Москве. В 2007 году суд приговорил Пичушкина к пожизненному лишению свободы, совмещенному с принудительным психиатрическим лечением. Битцевский маньяк подал кассационную жалобу, требуя уменьшить наказание до 25 лет, однако ему было отказано.

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