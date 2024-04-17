Орбан обвинил лидеров ЕС в политическом шантаже и призвал их уйти в отставку

Орбан: лидеры ЕС провалили основные проекты и должны уйти в отставку

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза (ЕС) в политическом шантаже. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, лидеры ЕС провалили все основные проекты, которые они отобрали сами. В качестве примеров, среди прочего, он привел зеленый переход, санкционную и миграционную политику. «Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», — призвал Орбан.

Ранее Виктор Орбан раскритиковал новый миграционный пакт Евросоюза, назвав его еще одним гвоздем в крышку гроба ЕС. Он сообщил, что правительство страны не поддержит принятие документа. Политик также подчеркнул, что Будапешт выступает против политики объединения в сфере миграции.