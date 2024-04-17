Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 17 апреля 2024Россия

Путин оценил риск распространения новых эпидемий в мире

Путин назвал высоким риск распространения новых эпидемий по всему миру

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил как высокий риск распространения новых эпидемий в мире. Это следует из приветствия главы государства участникам конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает ТАСС.

Особенно уязвимым перед лицом эпидемий является африканский континент, сказал глава государства, подчеркнув, что эта территория нуждается в наращивании медицинского, научного и технологического потенциала для защиты населения от опасных инфекций.

По словам Путина, Россия открыта к сотрудничеству с различными странами в области здравоохранения и защиты от инфекций.

Ранее президент заявлял, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий. Для этого, согласно его утверждению, нужно иметь мощную научную и технологическую базу, инфраструктуру, а также все необходимое оборудование и комплектующие.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В районе аэродрома в Крыму прозвучали взрывы. После этого неподалеку в поле начался пожар

      Адвокаты «нажали не на ту кнопку» и по ошибке развели не тех супругов

      Маск начал ждать демонстрацию российской «бумажной ракеты»

      В российском городе взорвали банкомат ради хищения миллионов

      В России две девочки поставили сверстника на колени из-за слитых в сеть фото

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      В России отложили ужесточение требований к составу алкоголя

      Аэропорты еще двух российских городов закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

      Российские войска получат первые 30 робототехнических транспортных платформ

      Появились подробности атаки по российскому аэродрому в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше