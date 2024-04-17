Путин оценил риск распространения новых эпидемий в мире

Путин назвал высоким риск распространения новых эпидемий по всему миру

Президент России Владимир Путин оценил как высокий риск распространения новых эпидемий в мире. Это следует из приветствия главы государства участникам конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает ТАСС.

Особенно уязвимым перед лицом эпидемий является африканский континент, сказал глава государства, подчеркнув, что эта территория нуждается в наращивании медицинского, научного и технологического потенциала для защиты населения от опасных инфекций.

По словам Путина, Россия открыта к сотрудничеству с различными странами в области здравоохранения и защиты от инфекций.

Ранее президент заявлял, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий. Для этого, согласно его утверждению, нужно иметь мощную научную и технологическую базу, инфраструктуру, а также все необходимое оборудование и комплектующие.