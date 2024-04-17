Россиянка разглядела в логотипе мужского бренда женскую грудь и пригрозила судом

Россиянка разглядела в логотипе бренда Bulanti женскую грудь и пригрозила судом

Россиянка разглядела в логотипе мужского бренда Bulanti из Казани женскую грудь и пригрозила судом. Об этом пишет Mash.

Феминистка Анастасия Горлова рассказала, что буква «В» в эмблеме является непристойной. «В нашей жизни так много сексуализации женщин, и тем более это противоречит законам Российской федерации. Такой логотип оскорбляет меня и всех женщин», — заявила девушка.

В связи с этим она потребовала изменить логотип, а также возместить ей моральный ущерб в размере одного миллиона рублей.

Владелец Bulanti Булат Галиев, в свою очередь, отреагировал на претензии Горловой. По его словам, при создании логотипа он исходил от первой буквы названия бренда. «Bulanti был создан в 2018 году, и по сей день никто не ассоциировал наш логотип с женской грудью и не намекал на ее размеры. Неравнодушным людям хотим посоветовать больше развивать себя и свою личность», — ответил Галиев.

Ранее сообщалось, что спортивный бренд Adidas представил футбольную форму для сборной Германии и подвергся критике в сети. Пользователи сети обратили внимание на фотографии в официальных соцсетях компании, на которых запечатлены белые футболки с черным принтом в виде номера 44. Юзеры разглядели в нем символику SS — нацистской организации НСДАП Schutzstaffel, обозначение которой позже стали писать в рунической форме.