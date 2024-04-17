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08:14, 17 апреля 2024Силовые структуры

Российские силовики нашли тайник с оружием в заброшенном доме Запорожья

В Запорожье силовики нашли тайник с автоматом, гранатами и формой ВСУ

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Запорожской области российские силовики нашли тайник с оружием в одном из заброшенных домов. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, схрон был обнаружен во время совместного рейда с ФСБ и Росгвардией, в ходе которого осматривались как жилые, так и заброшенные сельские домовладения. Тайник был оборудован под кирпичной кладкой одного из домов, внутри находился гранатомет, автомат Калашникова, восемь гранат с запалами и свыше тысячи патронов, а также форменное обмундирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Взрывоопасные предметы переданы саперам для дальнейшего уничтожения, а оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение запорожской полиции.

10 апреля на пересечении проселочных дорог в Луганской народной республике спецназ Росгвардии обнаружил ящики со стрелковым оружием и боеприпасами, которые принадлежали украинским диверсантам.

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      Владимир Седов
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