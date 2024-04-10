Росгвардейцы нашли вооружение украинских диверсантов в российском регионе

В ЛНР росгвардейцы обнаружили вооружение украинских диверсантов

На пересечении проселочных дорог в Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил ящики со стрелковым оружием и боеприпасами, которые принадлежали украинским диверсантам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ящиках было десять автоматов Калашникова и 1200 патронов к ним, подготовленные к транспортировке. В заброшенном доме в том же районе росгвардейцы и нашли еще один АК-74 с боеприпасами, РПГ-26, а также подготовленное к использованию самодельное взрывное устройство с пластичным взрывчатым веществом, начиненное обрезанными гвоздями. Силовики изъяли все вооружение, а непригодные к перевозке боеприпасы уничтожили.

Ранее около одного из населенных пунктов в ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, содержащий образцы американского и болгарского производства.