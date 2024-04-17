Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:58, 17 апреля 2024Силовые структуры

Российский черный археолог пойдет под суд за старинные изделия из бронзы

В Хакасии российский черный археолог пойдет под суд за незаконные раскопки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Республике Хакасия предстанет перед судом занимавшийся черной археологией россиянин. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2018 по 2019 год владевший навыками археологических предметов россиянин при помощи двух металлоискателей занимался раскопками. Ему удалось найти два бронзовых котла и бронзовое зеркало. В поисках предметов он выкапывал выемки грунта глубиной от 5 до 25 сантиметров, после чего извлекал из земли предметы, составляющие археологическую ценность, повреждая слой, содержащий следы существования человека, превышающие сто лет

В отношении него завели дело по статье. 243.2 («Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли и в земле, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, с использованием специальных технических средств поиска») УК РФ.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

10 апреля крымские археологи нашли редкий медальон в могиле, которая была разграблена в 1990-х годах «черными копателями».

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В затонувшей машине с участниками СВО обнаружили тела военных. Их искали пять дней

      Мужчина разбогател на 18 миллионов рублей благодаря закончившемуся бензину

      В Киеве признали подавленность украинцев из-за ситуации в стране

      Москвичам назвали районы с самыми низкими ставками по аренде

      Шойгу испытал легкий бронеавтомобиль для спецподразделений

      Спикер Палаты представителей США отказался уходить в отставку

      Российская учительница пнула ногой мальчика на уроке и попала на видео

      Стала известна возможная судьба пропавшего из затонувшего авто с бойцами СВО

      В США призвали не пустить главу МИД Ирана в ООН

      В ЛНР заявили о создании украинских партизанских ячеек в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше