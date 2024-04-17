Российский черный археолог пойдет под суд за старинные изделия из бронзы

В Хакасии российский черный археолог пойдет под суд за незаконные раскопки

В Республике Хакасия предстанет перед судом занимавшийся черной археологией россиянин. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2018 по 2019 год владевший навыками археологических предметов россиянин при помощи двух металлоискателей занимался раскопками. Ему удалось найти два бронзовых котла и бронзовое зеркало. В поисках предметов он выкапывал выемки грунта глубиной от 5 до 25 сантиметров, после чего извлекал из земли предметы, составляющие археологическую ценность, повреждая слой, содержащий следы существования человека, превышающие сто лет

В отношении него завели дело по статье. 243.2 («Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли и в земле, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, с использованием специальных технических средств поиска») УК РФ.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

10 апреля крымские археологи нашли редкий медальон в могиле, которая была разграблена в 1990-х годах «черными копателями».