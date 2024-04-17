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22:05, 17 апреля 2024Ценности

Самая сексуальная в мире хоккеистка показала фигуру в вязаном бикини

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, показала фигуру в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка поделилась серией снимков, на которых предстала в вязаном бикини серого цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с розовыми завязками. При этом она надела кроп-топ с длинными рукавами в тон купальнику, а в качестве украшений выбрала золотые серьги и колье с подвесками в виде сердец.

Поклонники восхитились внешним видом девушки и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Словно ангел, сошедший с небес», «Потрясающая», «Ты просто необыкновенно красива», «Шикарная девушка», «Невероятная», — высказывались они.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенных образах. В начале видео спортсменка предстала без штанов. Она позировала перед камерой в белом кроп-топе, стрингах и носках белого цвета.

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      Карина Черных
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