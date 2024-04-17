Школьники Москвы попробовали себя в разработке игр и узнали о производстве кино

Ракова сообщила о рекордном количестве москвичей на весеннем фестивале колледжей

В Москве завершился весенний фестиваль колледжей, в рамках которого рекордные 20 тысяч москвичей попробовали себя в самых востребованных профессиях будущего на 52 площадках города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что у старшеклассников приближается пора экзаменов и выбора будущей профессии. Чтобы подростки смогли определиться с карьерой, в дни весенних каникул в Москве провели фестиваль колледжей. Совместно с работодателями столичные власти организовали мероприятия, посвященные ключевым отраслям экономики города.

«Школьники посетили свыше 400 практических мастер-классов и попробовали себя в разных специальностях. Они стали участниками битвы роботов, киберспортивных соревнований, кулинарных поединков, познавательных квестов, пообщались с наставниками и студентами, узнали о достижениях выпускников, увидели настоящих профессионалов своего дела», — рассказала Ракова.

На каждой площадке фестиваля работали представители приемной комиссии и партнеров-работодателей, которые помогали родителям и школьникам выбрать наиболее подходящую профессию. Они отвечали на интересующие москвичей вопросы, а также рассказывали о поступлении, прохождении практики и будущем трудоустройстве.

Мероприятия фестиваля охватили несколько площадок города. Так, в особой экономической зоне «Технополис Москва» прошло иммерсивное шоу «Инженерный фиджитал», которое познакомило школьников с профессиями в сфере промышленности. Там дети научились создавать изделия из полимерных композитов, программировать передовые станки и проектировать детали, увидели шоу дронов и роботов-трансформеров, а также встретились с российским автогонщиком и блогером Тимофеем Андрющенко.

В павильоне «Атом» на ВДНХ в рамках диджитал-феста «Войти в Айти» школьники попробовали себя в сфере программирования и информационной безопасности, а также создали элементы для компьютерной игры в жанре «раннер». На площадке фудмолла «Три вокзала. Депо» посетителей «Колледж гастрофеста» познакомили с профессиями повара и кондитера. Студенты колледжей весь день готовили авторские блюда для гостей — бургеры, супы, закуски, десерты и напитки.

Помимо этого, на площадке Московского технологического колледжа прошел строительный фестиваль «PROсварку», в концертном зале «Планета КВН» устроили бьюти-фест «Мастера красоты», а на креативном фестивале «Колледж.doc» на площадке Киностудии имени М. Горького школьники познакомились с графическим дизайном и телепроизводством.