Стас Михайлов предложил пенсионерке спеть с ним на концерте в Москве

Стас Михайлов предложил пенсионерке из Орла спеть вместе на юбилейном концерте

Певец Стас Михайлов обратился к пенсионерке из Орла и предложил ей спеть вместе с ним на концерте в Москве. Ролик с обращением артиста к фанатке опубликовал Telegram-канал Mash.

Певец пригласил 76-летнюю поклонницу из Орла на свое юбилейное шоу 27 апреля. «Вечером встречаемся с вами и поем. Все организую. Жду вас на концерте», — заявил Михайлов.

16 апреля Telegram-канал опубликовал видео, на котором пенсионерка танцует с аниматором в костюме Михайлова. Дочь женщины сообщила, что ее мать является фанаткой певца уже 30 лет и мечтает услышать его пение вживую.

Ранее Михайлов ответил на оскорбления исполнительницы Аллы Пугачевой.