Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:42, 17 апреля 2024Культура

Стас Михайлов предложил пенсионерке спеть с ним на концерте в Москве

Стас Михайлов предложил пенсионерке из Орла спеть вместе на юбилейном концерте
Стас Михайлов

Стас Михайлов. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Певец Стас Михайлов обратился к пенсионерке из Орла и предложил ей спеть вместе с ним на концерте в Москве. Ролик с обращением артиста к фанатке опубликовал Telegram-канал Mash.

Певец пригласил 76-летнюю поклонницу из Орла на свое юбилейное шоу 27 апреля. «Вечером встречаемся с вами и поем. Все организую. Жду вас на концерте», — заявил Михайлов.

16 апреля Telegram-канал опубликовал видео, на котором пенсионерка танцует с аниматором в костюме Михайлова. Дочь женщины сообщила, что ее мать является фанаткой певца уже 30 лет и мечтает услышать его пение вживую.

Ранее Михайлов ответил на оскорбления исполнительницы Аллы Пугачевой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В затопленном Орске не хватает воды, люди собирают ее из луж. У пунктов выдачи — огромные очереди

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Apple нашла новую страну для производства гаджетов

      Tesla предложила повторно выплатить Маску миллиарды долларов

      В США в законопроекте помощи Украине включили поставки ракет ATACMS

      Палата представителей США представила три проекта помощи другим странам

      Российский полицейский пытался купить авто за билеты банка приколов и попался

      Найдено объяснение пенисам в кабинете Дурова

      В ЦБ заявили о замедлении роста цен в десятках регионов России

      На МОК и WADA пожаловались из-за давления на участников Игр БРИКС в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше