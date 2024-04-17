Туриста нашли бездыханным в день приезда в отпуск на Маврикий

Le Express: британский турист был найден бездыханным в море на Маврикии

Британский турист поехал в отпуск в одиночку на Маврикий и был найден бездыханным в море в день приезда. Об этом сообщает издание Le Express.

Уточняется, что 55-летний мужчина прибыл на остров в воскресенье, 14 апреля, и сразу же отправился в близлежащую лагуну Флик-ан-Флак, чтобы поплавать. Однако там по неизвестной причине он начал тонуть. Мужчину вытащил из воды гражданин Франции, проплывавший мимо на лодке. Он пытался его реанимировать, однако все его действия были безуспешными.

Ранее британский турист поехал на отдых в Камбоджу и через две недели впал в кому при загадочных обстоятельствах. Друзья нашли 32-летнего Бена Уилкинса без сознания в его комнате в хостеле на острове Ко Ронг.