Тяжелую «Ангару-А5М» запустят в 2027 году

Борисов: первый пуск ракеты «Ангара-А5М» с Восточного состоится в 2027 году

Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» с космодрома Восточный состоится в 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он отметил, что модернизированная ракета выведет на орбиту перспективный космический корабль в беспилотном режиме. «Уже сейчас по заказу госкорпорации "Роскосмос" создается модернизированная "Ангара-А5М" с более мощным маршевым двигателем РД-191М. Мы, кстати, совсем недавно завершили огневые испытания и подтвердили все заявленные характеристики этого двигателя. У него увеличенная на десять процентов тяга», — сказал Борисов.

В 2028 году с Восточного на тяжелой ракете «Ангара-А5» планируют запустить пилотируемый корабль.

Ранее в апреле директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович допустил, что благодаря своей грузоподъемности «Ангара-А5» может использоваться для беспилотных миссий к Луне, Венере и Марсу.

В том же месяце генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что «Ангара-А5» станет одним из основных изделий, которое будет запускать космические аппараты с Восточного.