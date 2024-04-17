Госцирк Украины: клоуны — часть культуры, их нельзя мобилизовывать

В Государственной цирковой компании Украины объяснили, зачем бронировать клоунов от призыва в Вооруженные сил республики. Согласно позиции Госцирка, цирковых артистов нельзя мобилизовывать, потому что культура — это мягкая сила, а цирковые традиции являются неотъемлемой частью культуры страны, передает портал NV.ua.

«Культура — это мягкая сила. Она способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности и вдохновить их на победу. Это важная часть жизни общества и предпосылки для развития ее потенциала», — заявили в компании.

В пресс-службе Госцирка добавили, что бронирование от мобилизации цирковых артистов является необходимыми мероприятиями для сохранения украинской культуры.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского кровавым клоуном. По словам политика, украинский лидер войдет в историю как человек, который не принес своему народу ничего хорошего.