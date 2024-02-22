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10:01, 22 февраля 2024Бывший СССР

Медведев назвал Зеленского кровавым клоуном

Медведев: в истории Зеленский останется как кровавый клоун
СюжетНаселение России:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский войдет в мировую и в историю страны как кровавый клоун, который не принес своему народу ничего хорошего. Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Что же касается этого персонажа, то его участь, безусловно, печальна — в истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям и который ничего хорошего своему народу не принес. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано», — отметил он.

При этом Медведев назвал личность Зеленского вторичным вопросом с точки зрения того, с кем вести переговоры. По его словам, элиты, руководящие Украиной, должны уйти и уступить место людям, которые осознают ответственность за население страны.

Ранее зампред Совбеза России заявил, что России необходимо создать защитный кордон в зоне специальной военной операции (СВО), который будет страховать не только от обстрелов, но и от активных наступательных операций ВСУ. Он также подчеркнул, что в ходе СВО необходимо обеспечить интересы России.

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      Александр Курбатов
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