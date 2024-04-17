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12:23, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

В МАГАТЭ ответили на сообщения о якобы тяжелом вооружении на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: тяжелого вооружения на ЗАЭС нет

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

7 апреля Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в своем Telegram-канале опубликовало сообщение, в котором утверждается, что Россия якобы использует территорию Запорожской АЭС в качестве площадки для размещения тяжелого оружия, что создаёт огромную угрозу ядерной катастрофы. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Об отсутствии тяжелого вооружения на ЗАЭС 15 апреля заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сообщения о том, что у России присутствует тяжелое вооружение распространяются с 2022 года. Даже тогда утверждения украинских чиновников опровергал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, российская сторона наоборот делает все, чтобы не допустить катастрофы, и обеспечить безопасное функционирование ЗАЭС.

Дислокация некоторого количества военной техники на станции необходима для защиты ЗАЭС от атак ВСУ, станция подвергается атакам со стороны украинских военных практически ежедневно.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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