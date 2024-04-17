В России назвали первое условие возвращения замороженных активов

Депутат Чепа назвал возможным возвращение замороженных активов России

Замороженные активы России могут быть возвращены стране после заключения соглашений с Западом и мирного урегулирования по Украине, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Будем надеяться, что активы к нам вернутся. Но все будет зависеть от условий, от того, как будет развиваться в дальнейшем политическая архитектура мира, — сказал депутат. — Но первое условие — это добиться того, чтобы нас слышали. Потому что сейчас нас слушать не хотят».

Чепа также назвал необходимым согласие стран Запада с требованиями России по обеспечению безопасности. После этого, как он считает, можно будет переходить к мирному урегулированию украинского конфликта и решению вопроса с замороженными российскими активами.

«Я думаю, что возвращение активов — это небыстрый вопрос, но значительная часть вернется. Что-то может быть спорным, но у нас тоже есть возможность для компенсаций, есть определенные активы западных компаний», — отметил политик.

Ранее парламент Швейцарии отклонил предложение правительства присоединиться к возглавляемой США рабочей группе по поиску и конфискации замороженных российских активов (REPO).