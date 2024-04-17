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20:07, 17 апреля 2024Россия

В возрождении «Партии любителей пива» в России увидели угрозу

Политолог Гращенков: возрождение Партии любителей пива — большая угроза для ЛДПР

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Возрождение российской Партии любителей пива (ПЛП) несет в себе угрозу для другого российского политического объединения — ЛДПР. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Илья Гращенков.

По мнению эксперта, при возрождении ПЛП станет альтернативой ЛДПР для тех россиян, которые «привыкли голосовать "по приколу"». Гращенков добавил, что в случае, если в партию попадут «веселые» политики, то объединение гарантированно перехватит часть электората у либерал-демократов.

«Партия собирается быть миролюбивой, умеренной и традиционной. Все слагаемые успеха для тех, кто может и хочет омыть сапоги в Индийском океане, но в целом — больше любит поговорить об этом», — порассуждал Гращенков.

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О планах возродить партию сообщалось ранее 17 апреля. Оргкомитет движения намерен собраться 22 апреля.

Как сообщал «Ленте.ру» основатель ПЛП Константин Калачев, члены существовавшего в девяностые движения были противниками власти, «потому что считали, что у власти находятся любители водки, то есть Ельцин». На парламентских выборах 1995 года за партию проголосовали более 400 тысяч россиян, что, однако, не позволило объединению пройти в Госдуму, так как этот результат не дотягивал даже до одного процента.

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      Марк Леонов
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