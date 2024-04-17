РБК: с 18 апреля на маркетплейсе Wildberries будут продаваться автомобили Chery

Онлайн-ретейлер Wildberries начнет продавать автомобили. Продажи стартуют с 18 апреля, передает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Первым автомобилем, который смогут приобрести покупатели, станет китайская Chery. На маркетплейсе будут представлены все модели марки.

Изначально оформить заказ смогут жители Москвы, Московской области, Казани и еще 15 регионов. В дальнейшем этот диапазон намереваются расширить, пояснили в Wildberries.

Оформить заказ можно будет по полной предоплате. После этого на связь с клиентом выйдет онлайн-дилер Chery «Деливери кар», с которым можно будет проговорить все детали. Договор купли-продажи будет оформляться до выдачи машины.

Ранее стало известно, что Wildberries потратит более 100 миллиардов рублей на новые склады. Строить новые объекты маркетплейс будет как на собственные, так и на заемные средства, узнало РБК. В планах возведение 2,5 миллиона «квадратов» складов до конца 2024 года. На данный момент совокупный объем складских площадей ретейлера составляет 1,5 миллиона квадратных метров.