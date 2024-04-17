Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:51, 17 апреля 2024Экономика

Wildberries начнет продавать автомобили

РБК: с 18 апреля на маркетплейсе Wildberries будут продаваться автомобили Chery

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Онлайн-ретейлер Wildberries начнет продавать автомобили. Продажи стартуют с 18 апреля, передает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Первым автомобилем, который смогут приобрести покупатели, станет китайская Chery. На маркетплейсе будут представлены все модели марки.

Изначально оформить заказ смогут жители Москвы, Московской области, Казани и еще 15 регионов. В дальнейшем этот диапазон намереваются расширить, пояснили в Wildberries.

Оформить заказ можно будет по полной предоплате. После этого на связь с клиентом выйдет онлайн-дилер Chery «Деливери кар», с которым можно будет проговорить все детали. Договор купли-продажи будет оформляться до выдачи машины.

Ранее стало известно, что Wildberries потратит более 100 миллиардов рублей на новые склады. Строить новые объекты маркетплейс будет как на собственные, так и на заемные средства, узнало РБК. В планах возведение 2,5 миллиона «квадратов» складов до конца 2024 года. На данный момент совокупный объем складских площадей ретейлера составляет 1,5 миллиона квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      В Германии призвали Украину к переговорам с Россией

      Россиянин прострелил ногу сыну-подростку в воспитательных целях

      Во Франции заявили об уничтожении экономики ЕС санкциями

      В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден порт

      Названа возможная цель очередного пытавшегося атаковать Татарстан беспилотника

      Медведева назвала себя лучшей фигуристкой России среди нашедших себя вне спорта

      Ставку по одной программе льготной ипотеки захотели поднять

      Двое россиян получили сроки за хищение 550 миллионов рублей у предприятия ОПК

      Украина вновь попыталась атаковать Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше