Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 18 апреля 2024Мир

Американский дрон заметили над Черным морем во время атаки на аэродром в Крыму

Flightradar зафиксировал беспилотник НАТО над Черным морем неподалеку от Крыма

Фото: US Air Force / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

У российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Крыму. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, 16 апреля американский стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 осуществил вылет с военной авиабазы на итальянском острове Сицилия и примерно с 14:00 мск фиксировался неподалеку от полуострова, периодически двигаясь с выключенным транспондером.

Беспилотник находился над черноморской акваторией примерно 19 часов — он курсировал по линии нейтральных вод вблизи западного крымского побережья, Севастополя, моста через Керченский пролив, Новороссийска и Сочи, находясь при этом чуть более чем в 100 километрах по прямой от российских территорий.

Материалы по теме:
В районе аэродрома в Крыму прозвучали взрывы. После этого неподалеку в поле начался пожар
В районе аэродрома в Крыму прозвучали взрывы. После этого неподалеку в поле начался пожар
17 апреля 2024
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Как украинские беспилотники долетают до Санкт-Петербурга? Последствия атак БПЛА
Как украинские беспилотники долетают до Санкт-Петербурга?Последствия атак БПЛА
4 марта 2024

В момент атаки Киева на полуостров воздушное судно продолжало кружить в указанном районе и лишь спустя несколько часов проследовало в обратном направлении. Описанный тип дрона отличается способностью долгое время находиться над удаленной местностью и передавать данные в режиме реального времени.

Жители крымского города Джанкой сообщили о мощных взрывах 17 апреля около 03:40. На севере полуострова сработала система противовоздушной обороны. По неофициальной информации, ВСУ ударили по местному аэродрому семью или восемью ракетами, однако о каком именно вооружении идет речь, не уточнялось. Впоследствии в поле близ аэродрома начался пожар.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

18 октября прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам России начать патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». При этом спустя сутки американский дрон подлетел к Крыму и в результате стал участником инцидента. Впоследствии США некоторое время корректировали полеты своих дронов-разведчиков вблизи полуострова.

Global Hawk неоднократно фиксировали у берегов Крыма, борт регулярно ведет разведку в данном районе. В частности, он был замечен там в конце прошлого лета, на фоне обстрела кемпинга в Крыму украинской диверсионно-разведывательной группой, а также в середине августа, после атаки Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал, что ВСУ атаковали аэродром в Крыму. По нему могли ударить баллистическими ракетами

      ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

      Члена банды Басаева отдали под суд за нападение на военных в Чечне

      Производителей яиц в России предостерегли от пасхального роста цен

      В Совфеде порассуждали о прозвучавшем из Польши «комплименте с душком»

      В России спрогнозировали «революцию зарплат»

      Конгрессвумен США заявила о требовании американцев заключить мир на Украине

      Пленный рассказал о плотности российского огня на направлении Урожайного

      Ирина Шейк показала откровенное декольте на новом фото

      Российский военный дошел до больницы с пробитой ударом HIMARS головой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше