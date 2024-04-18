Американский дрон заметили над Черным морем во время атаки на аэродром в Крыму

Flightradar зафиксировал беспилотник НАТО над Черным морем неподалеку от Крыма

У российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Крыму. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, 16 апреля американский стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 осуществил вылет с военной авиабазы на итальянском острове Сицилия и примерно с 14:00 мск фиксировался неподалеку от полуострова, периодически двигаясь с выключенным транспондером.

Беспилотник находился над черноморской акваторией примерно 19 часов — он курсировал по линии нейтральных вод вблизи западного крымского побережья, Севастополя, моста через Керченский пролив, Новороссийска и Сочи, находясь при этом чуть более чем в 100 километрах по прямой от российских территорий.

В момент атаки Киева на полуостров воздушное судно продолжало кружить в указанном районе и лишь спустя несколько часов проследовало в обратном направлении. Описанный тип дрона отличается способностью долгое время находиться над удаленной местностью и передавать данные в режиме реального времени.

Жители крымского города Джанкой сообщили о мощных взрывах 17 апреля около 03:40. На севере полуострова сработала система противовоздушной обороны. По неофициальной информации, ВСУ ударили по местному аэродрому семью или восемью ракетами, однако о каком именно вооружении идет речь, не уточнялось. Впоследствии в поле близ аэродрома начался пожар.

18 октября прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам России начать патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». При этом спустя сутки американский дрон подлетел к Крыму и в результате стал участником инцидента. Впоследствии США некоторое время корректировали полеты своих дронов-разведчиков вблизи полуострова.

Global Hawk неоднократно фиксировали у берегов Крыма, борт регулярно ведет разведку в данном районе. В частности, он был замечен там в конце прошлого лета, на фоне обстрела кемпинга в Крыму украинской диверсионно-разведывательной группой, а также в середине августа, после атаки Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота России.