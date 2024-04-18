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00:33, 18 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптик Тишковец: 20 апреля в Москве возможен мокрый снег

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

В ночь на субботу, 20 апреля, в московский регион проникнет холодный полярный воздух. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он предупредил, что температура воздуха ощутимо понизится. Из-за этого, отметил синоптик, небольшие осадки местами могут переходить в смешанное состояние. «То есть к дождю кое-где может примешиваться слабый мокрый снег», — пояснил он. При этом Тишковец подчеркнул, что на северо-западе России ударят морозы, там прогнозируется гололедица и формирование временного снежного покрова. В частности, в Санкт-Петербурге вырастут сугробы до 5-7 сантиметров, а в Петрозаводске — до 13-15 сантиметров.

Тишковец добавил, что на следующий день, 21 апреля, благодаря влиянию антициклона, распогодится и потеплеет. Однако в понедельник, 22 апреля, стоит ожидать дождь и умеренное тепло в рамках климата.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве всю неделю ожидается облачная и дождливая погода.

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      Марина Совина
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