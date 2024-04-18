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14:55, 18 апреля 2024Россия

Спасшую школьницу директора российской гимназии наградят

Директора гимназии в Уфе, которая спасла школьницу от нападения, наградят

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Директора гимназии №86 в Уфе Светлану Михееву, которая спасла школьницу от нападения, представят к награде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СК) в Telegram.

«Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин, отмечая смелость, неравнодушие и самоотверженность женщины, проявленные в сложной жизненной ситуации, поручил профильным подразделениям Следственного комитета России наградить директора школы медалью "За высокую гражданственность"», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что на данный момент задержанному мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности. Его заключили под стражу на время проведения расследования.

Инцидент произошел 15 апреля на улице Интернациональной. Ученица одной из школ вечером возвращалась домой. После того как она зашла в подъезд, за ней успел забежать неизвестный. Стоящая около подъезда женщина услышала визги девочки и зашла внутрь. Затем она выгнала мужчину и проследовала за ним, ведя видеосъемку.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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