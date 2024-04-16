Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 16 апреля 2024Россия

Директор российской гимназии спасла школьницу от нападения и попала на видео

В Уфе директор гимназии спасла школьницу от нападения и попала на видео

В Уфе директор гимназии № 86 спасла школьницу от нападения и попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Короче, Уфа».

Инцидент произошел 15 апреля на улице Интернациональной. Ученица одной из школ вечером возвращалась домой. После того как она зашла в подъезд, за ней успел забежать неизвестный. Стоящая около подъезда женщина услышала визги девочки и зашла внутрь. Она выгнала мужчину и проследовала за ним, ведя видеосъемку.

Отмечается, что через некоторое время этого же человека заметили на другой улице, где он приставал к девушке. Неизвестного удалось задержать на следующий день, им оказался 52-летний бездомный, ранее имевший судимость.

Ранее стало известно, что пьяный мужчина избил чужого ребенка в одном из магазинов города Курчатова Курской области. Инцидент произошел, когда мать с мальчиком выбирали покупки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

      Лазарева нарушила запрет Пугачевой и показала видео из ее дома в Израиле

      Звезда «Папиных дочек» рассказала о странностях второй беременности

      Кендалл Дженнер показала лицо без макияжа

      Патрушев заявил об активизации деятельности украинских неонацистов в России

      Бойцам ВСУ в Херсоне разрешили селиться в квартирах мирных жителей

      Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией

      США заподозрили КНДР в разработке биологического оружия

      Главу Союза десантников осудили на 9 лет за получение взятки и сразу освободили

      Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше