Директор российской гимназии спасла школьницу от нападения и попала на видео

В Уфе директор гимназии спасла школьницу от нападения и попала на видео

В Уфе директор гимназии № 86 спасла школьницу от нападения и попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Короче, Уфа».

Инцидент произошел 15 апреля на улице Интернациональной. Ученица одной из школ вечером возвращалась домой. После того как она зашла в подъезд, за ней успел забежать неизвестный. Стоящая около подъезда женщина услышала визги девочки и зашла внутрь. Она выгнала мужчину и проследовала за ним, ведя видеосъемку.

Отмечается, что через некоторое время этого же человека заметили на другой улице, где он приставал к девушке. Неизвестного удалось задержать на следующий день, им оказался 52-летний бездомный, ранее имевший судимость.

Ранее стало известно, что пьяный мужчина избил чужого ребенка в одном из магазинов города Курчатова Курской области. Инцидент произошел, когда мать с мальчиком выбирали покупки.