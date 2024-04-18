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09:00, 18 апреля 2024Мир

Трамп попросил процент с собираемых республиканцами денег на выборы

Трамп попросил 5 процентов от сборов республиканцев, использующих его образ

Фото: Michael M. Santiago / Reuters

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа попросил кандидатов-республиканцев, не прошедших внутрипартийное голосование и использующих его имя и образ для сбора денег, отдать не менее 5 процентов собранных ими средств на его кампанию. Об этом говорится в публикации Politico.

«Начиная с завтрашнего дня мы просим всех кандидатов и комитеты, которые решат использовать имя и образ президента Трампа, разделить [с нами] минимум 5 процентов от суммы всех заявок на сбор средств в Национальный комитет Трампа», — говорится в письме менеджеров кампании Трампа Сьюзи Уайлс и Криса Ласивиты.

После волны негативных реакций на письмо Уайлс и Ласивита настояли на том, что настоящей целью такой просьбы была попытка «отвадить мошенников от использования бренда Трампа без его разрешения, что могло ослабить его способность собирать деньги на кампанию», а не забрать их деньги.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб президента США Джо Байдена в марте увеличил расходы более чем в четыре раза. Основная часть этих средств была потрачена на начатую им «агрессивную рекламную кампанию» в американских СМИ. «Только в марте кампания Байдена потратила 29,2 миллиона долларов. Это более чем в четыре раза превышает сумму, потраченную в предыдущем месяце, которая составила около 6,3 миллиона долларов», — сообщает издание.

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      Дмитрий Сотак
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