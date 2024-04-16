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14:46, 16 апреля 2024Мир

Байден начал агрессивно рекламировать себя в СМИ

Politico: предвыборный штаб Байдена начал «агрессивную рекламную кампанию» в СМИ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена в марте увеличил расходы более чем в четыре раза. Основная часть этих средств была потрачена на начатую им «агрессивную рекламную кампанию» в американских СМИ, пишет Politico.

«Только в марте кампания Байдена потратила 29,2 миллиона долларов. Это более чем в четыре раза превышает сумму, потраченную в предыдущем месяце, которая составила около 6,3 миллиона долларов», — сообщает издание.

Согласно проведенному Politico анализу, 21,8 миллиона долларов ушли на закупку и производство рекламы в американских СМИ.

Второй крупнейшей статьей расходов стала заработная плата сотрудникам предвыборного штаба американского президента. По имеющимся данным, Байден в марте расширил штат примерно на 50 человек.

Официальные отчеты предвыборных кампаний за март должны быть представлены не ранее 20 апреля, однако и Байден, и бывший президент США Дональд Трамп подали заявки досрочно. Ожидается, что 22 апреля будут опубликованы официальные данные.

Ранее сообщалось, что американский лидер Байден может столкнуться с проблемой недопуска к выборам в трех штатах. Вашингтон, Алабама и Огайо предупредили, что могут не успеть внести действующего президента в бюллетени.

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      Лина Пивоварова
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