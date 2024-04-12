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14:47, 12 апреля 2024Мир

Три штата в США решили не допустить участия Байдена в выборах

ABC News: Вашингтон, Алабама и Огайо могут не внести Байдена в бюллетени

Фото: Leah Millis / Reuters

Вашингтон, Алабама и Огайо могут не внести лидера США Джо Байдена в бюллетени во время президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает ABC News.

Издание ознакомилось с письмом директора по выборам в офисе госсекретаря Вашингтона, адресованного председателю Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисону. В нем говорилось, что штат может не успеть внести имя Байдена в бюллетени из-за нарушения сроков подачи документов. 19 августа республиканцы должны будут официально утвердить кандидатуру Байдена, а 20 числа в Вашингтоне заканчивается прием заявок от кандидатов в президенты.

С аналогичной проблемой предвыборный штаб Байдена столкнулся в штатах Алабама и Огайо.

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      Лина Пивоварова
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