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09:17, 8 апреля 2024Мир

В США предрекли Байдену потерю избирателей из-за его политики по Газе

Politico: политика Байдена по Газе может лишить его поддержки на выборах

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден может лишиться поддержки на предстоящих президентских выборах из-за его политики относительно конфликта в секторе Газа. Потерю избирателей лидеру страны предрекло издание Politico.

Согласно публикации, «некоторые близкие к Байдену помощники и соратники опасаются», что действующему главе государства будет сложно убедить своих избирателей, «что выбор стоит между его здравой нравственной ясностью и хаосом бывшего президента Дональда Трампа» в политике по ближневосточному кризису.

Палестино-израильский конфликт изначально был «тем видом глобального кризиса, в наличии уникальной готовности противостоять которому уверял избирателей» действующий президент, однако подход Байдена к конфликту принес ему проблемы с репутацией вместо «укрепления имиджа опытного мирового лидера».

По данным издания, власти США намерены изменить свой подход к конфликту в Газе, так как «усмотрели вторичные внутриполитические проблемы» в своей политике.

Ранее стало известно, что сорок американских конгрессменов призвали Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена прекратить поставки оружия Израилю.

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      Елизавета Мытарева
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