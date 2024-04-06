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04:50, 6 апреля 2024Мир

Конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки оружия Израилю

Сорок конгрессменов призвали Джо Байдена прекратить поставки оружия Израилю
Джо Байден

Джо Байден. Фото: The White House / Handout / Reuters

Сорок американских конгрессменов призвали президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена прекратить поставки оружия Израилю. Об этом говорится в коллективном письме членов Конгресса США, сообщает The National News..

Так конгрессмены отреагировали на удар по международной организации World Central Kitchen. «В свете недавнего удара против сотрудников гуманитарных организаций и постоянно ухудшающегося гуманитарного кризиса, мы считаем неоправданным одобрять данные поставки оружия», — говорится в письме.

Также члены Конгресса США призвали американского лидера и госсекретаря гарантировать, что любая будущая военная помощь Израилю, включая уже одобренные поставки, будет зависеть от условий, которые обеспечивают ее применение в соответствии с законодательством Соединенных Штатов и международным правом.

Конгрессмены потребовали приостановить поставки оружия, если Израиль не снизит в достаточной степени урон мирным жителям Газы, а также сотрудникам гуманитарных организаций.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин выразил главе Минобороны Израиля Йоаву Галланту возмущение ударом по международной организации World Central Kitchen. Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование. По его мнению, Израиль должен публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности.

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      Марина Совина
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