Бывший депутат Рады предрек кадровые перестановки в правительстве Украины

Экс-депутат Рады Мосийчук заявил, что Кулеба и Шмыгаль уйдут в отставку

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук предрек отставку министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы и премьера Дениса Шмыгаля. О слухах в «коридорах Банковой» он рассказал в своем Telegram-канале.

«Вероятно, что до конца апреля Украина будет иметь нового премьера, новое правительство и ряд кадровых изменений среди силовиков», — заявил Мосийчук.

По его словам, место премьер-министра Украины займет нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак, новым вице-премьером страны станет чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова, а ее место займет нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме того, по информации Мосийчука, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк станет министром внутренних дел, помимо прочих кадровых ротаций в правительстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил уволить генерального прокурора Андрея Костина и отправить его послом в Нидерланды.