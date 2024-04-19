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14:42, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Данные о загоревшемся расположении войск РФ в Мариуполе не нашли подтверждения

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Данные экс-советника бывшего мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что в Мариуполе загорелось место расположения российских войск, оказались не нашли подтверждения.

Андрющенко в своем Telegram-канале опубликовал нечеткую фотографию и заявил, что пожар было видно далеко за городом, его долго время не могли потушить. При этом установить, где именно сделано фото, не представляется возможным. Этот снимок совпадает с тем, что Андрющенко публиковал 29 февраля.

Какие-либо подтверждения этого сообщения отсутствуют — городские власти не заявляли о пожаре в городе или его окрестностях, соответствующей информации также не поступало от МЧС Донецкой народной республики, не было материалов и в местных СМИ.

Сообщение о возгорании в месте расположения войск РФ в Мариуполе не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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