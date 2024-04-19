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09:56, 19 апреля 2024Россия

Коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы

Москвичей предупредили о ливнях с грозой 19 апреля

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В пятницу, 19 апреля, в столице течение всего дня пройдут ливни с грозой. Непогода будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. На улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В городе принимают меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевые организации привели в готовность источники аварийного питания.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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