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15:42, 19 апреля 2024Россия

Минобороны раскрыло результаты работы российской авиации и систем ПВО за неделю

Минобороны: за неделю российские войска сбили 10 американских ракет ATACMS

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

За неделю российским системам противовоздушной обороны (ПВО) и авиации удалось сбить десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось сбить две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, произведенные в Соединенных Штатах, 78 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire, и «Ураган», две тактические ракеты комплекса «Точка-У» и 1278 различных беспилотников противника.

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Как сообщил британский журнал The Economist, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали новейший беспилотник, который способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров. Это позволяет ему долетать до Сибири. В материале также отмечается, что Вашингтон опасается того, что Киев продолжит наносить удары по российской территории. «Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов (...). Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — говорится в статье.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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