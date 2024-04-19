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09:18, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда порно потребовала 30 миллионов долларов за моральный ущерб

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Звезда фильмов для взрослых Феникс Мари (настоящее имя — Мелисса Хатчисон) подала в суд на своего коллегу Дэнни Мартина и продюсерскую компанию Ethical Capital Partners из-за принуждения к съемкам. Об этом сообщает Metro.

В иске утверждается, что Мари заставили участвовать в съемках фильма, несмотря на то, что одной из актрис стало плохо на площадке из-за передозировки психотропными препаратами. Порнозвезда потребовала от Мартина и Ethical Capital Partners 30 миллионов долларов компенсации за моральный ущерб.

Уточняется, что Мари пыталась помочь коллеге, у которой произошла передозировка. При этом съемочная группа первое время игнорировала случившееся. Мартин согласился вызвать скорую только спустя час после того, как актрисе стало плохо. Когда коллегу госпитализировали, Мари попросила приостановить работу над фильмом, однако ее принудили продолжить съемки.

Ранее Мари заявила, что снялась более чем в трех тысячах фильмов за 17 лет работы в индустрии. Также она раскрыла число сексуальных партнеров за все время работы.

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      Олег Давыдов
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