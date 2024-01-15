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02:01, 15 января 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла количество снятых за 17 лет работы сцен

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порнозвезда Феникс Мари (настоящее имя — Мелисса Мари Хатчисон) раскрыла количество снятых сцен за 17 лет работы в индустрии. На эту тему она высказалась в шоу Only Stans, доступном на YouTube.

«На данный момент я снялась более чем в 3200 сценах за всю карьеру», — призналась Мари. По ее словам, за все время работы у нее было 1059 сексуальных партнеров. Она добавила, что работает в порноиндустрии уже 17 лет.

«Я занимаюсь OnlyFans, у меня есть своя личная жизнь, я снимаюсь в порно, в золотые годы в 2006-2007-х мы могли снимать по две сцены в один день, что не было редкостью, одна сцена могла длиться пять часов», — объяснила порноактриса большое количество сцен и партнеров в ее жизни.

Ранее эротическая модель Эмили Найт, публикующая откровенный контент на платформе OnlyFans, рассказала, что у нее было около 70 сексуальных партнеров. По словам 28-летней звезды OnlyFans, она занималась сексом на камеру только с тремя мужчинами. С остальными сексуальными партнерами она встречалась вне работы.

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      Олег Давыдов
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