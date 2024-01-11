Звезда OnlyFans раскрыла число сексуальных партнеров

Эротическая модель Эмили Найт, публикующая откровенный контент на платформе OnlyFans, раскрыла, что у нее было около 70 сексуальных партнеров. Об этом она заявила в подкасте PillowTalk, ролик вышел на YouTube.

По словам 28-летней звезды OnlyFans, она занималась сексом на камеру только с тремя мужчинами. С остальными сексуальными партнерами она встречалась вне работы.

Найт пояснила, что часто вступала в интимную связь с парнями, с которыми знакомилась в приложении Tinder после того, как в 2015 году переехала в Лос-Анджелес. «Я была новым человеком в этом городе, здесь было много горячих парней по сравнению с тем, откуда я родом», — добавила она.

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