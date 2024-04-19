Стало известно о ДТП с избежавшим наказания за взятки главным десантником Урала

Избежавший наказания за взятки главный десантник Урала Тетерин попал в ДТП

Избежавший наказания за взятки главный десантник Урала Евгений Тетерин попал в ДТП в Екатеринбурге. Об этом стало известно E1.RU.

По информации агентства, оформленная на родственницу Тетерина иномарка сбила мотоциклиста в центре города. По предварительным данным, десантник находился на пассажирском сиденье, уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Теретин был задержан в ноябре 2021 года. По версии следствия, он участвовал в передаче взятки представителю прокуратуры. Десантник категорически отрицал свою вину, заявлял о заказном характере уголовного преследования и называл обвинения бредом.

17 апреля 2024 года Тетерина приговорили к девяти годам колонии по делу о посредничестве во взяточничестве. Мужчина был освобожден от наказания в связи с участием в спецоперации.