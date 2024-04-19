Ливанский министр указал на важность позиции США для достижения перемирия в Газе

Ливанский министр аль-Муртада: исход мирных переговоров по Газе зависит от США

Исход переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС о достижении перемирия в секторе Газа зависит от США. На важность позиции Вашингтона по данному вопросу указал РИА Новости министр культуры во временном правительстве Ливана Мухаммед аль-Муртада.

«Решение остается за США, не за Израилем… Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в кризисной ситуации, однако он реализует повестку США, заключающуюся в необходимости продолжать войну», — сказал он.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал, что в настоящее время Израиль тщательно обдумывает возможный ответ на атаку со стороны Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, стремится добиться деэскалации в регионе.

По его словам, президент США и другие американские политики надеются на то, что способ прекращения конфликта между двумя странами будет найден.