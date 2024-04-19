В отелях двух популярных туристических регионов России почти не осталось мест

АТОР: мест в отелях Дагестана и Кавминвод на лето почти не осталось

В гостиницах Дагестана и курортов Кавказских Минеральных Вод (Кавминвод) почти не осталось мест на лето. Об отсутствии свободных номеров в отелях двух популярных туристических регионов в беседе с РИА Новости сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Динамика роста туристического потока по России могла бы быть и выше, если бы на популярных российских направлениях было больше мест для размещения», — заявила эксперт.

Специалист подчеркнула, что в 2024 году туристы начали бронировать летние туры зимой. «Россияне стремятся гарантировать себе отдых и покупают пакетные туры за четыре-шесть месяцев до начала сезона», — добавила она. При этом, по словам главы АТОР, в предыдущие два года картина была совершенно другой.

Ранее стало известно, что стоимость перелета экономическим классом по России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Средняя цена авиабилета на 1000 километров пути составила 7015 рублей. Весь прошлый год этот показатель находился на уровне 6649 рублей.

