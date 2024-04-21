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21:28, 21 апреля 2024Мир

Американский экс-разведчик обратился к Зеленскому по поводу военной помощи США

Экс-разведчик Риттер: Зеленский использует помощь США для уничтожения украинцев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу нового пакета военной помощи США. Он заявил, что политик использует эту поддержку для уничтожения украинцев.

«Вы находитесь в еще более глубокой яме, чем в начале 2023 года. Все, что вы собираетесь сделать, — это убить еще больше украинцев», — написал эксперт.

Экс-разведчик добавил, что в начале 2023 года Украина потеряла 160 тысяч человек в ходе неудачного контрнаступления, которое обошлось Киеву в 22 миллиарда долларов. Риттер резюмировал, что Зеленский буквально убивает свой народ.

Ранее президент Украины, реагируя на принятие проекта о выделении военной помощи Киеву, поблагодарил Палату представителей Конгресса США и спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло». По его словам, принятие законопроекта «предотвратит расширение конфликта и "спасет тысячи и тысячи жизней"».

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      Марина Совина
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