Зеленский отреагировал на выделение США нового пакета помощи Украине

Зеленский: принятие проекта о помощи Украине направляет историю в нужное русло

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, реагируя на принятие проекта о выделении военной помощи Киеву, поблагодарил Палату представителей Конгресса США и спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло».

По его словам, принятие законопроекта «предотвратит расширение конфликта и "спасет тысячи и тысячи жизней"». «Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой», — написал Зеленский.

Он выразил надежду на то, что документ поддержит Сенат Конгресса США и он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.