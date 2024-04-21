Патриарх Кирилл высказался о запрете на въезд в страны Европы

Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на посещение стран Европы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенный против него странами Европы запрет на их посещение, а также санкции в отношении Русской православной церкви свидетельствуют о том, что Россия идет по собственному цивилизационному пути, отличному от выбранного коллективным Западом. Об этом он сказал после литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех, отметив, что его этим не напугать, сообщает в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.

«Может быть, потому что мы представляем сильную альтернативу, и запрещают патриарху ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать», — сказал он.

Патриарх выразил мнение, что усиливающиеся нападки из-за рубежа на Русскую православную церковь и на него лично связаны с тем, что сегодняшняя Россия является «верующей страной с большинством благочестивого народа», что во многом определяет ее духовную силу и «силу солидарности людей и способности вместе трудиться во благо Отечества, а если нужно, и защищать его».

«Сегодня патриарх возглавляет народ — духовно возглавляет, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития, и мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим», — отметил Кирилл.

18 марта после заседания министров иностранных дел государств ЕС глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что союз должен включить в свой санкционный список патриарха Кирилла. До этого предстоятеля РПЦ внесли в санкционные списки Великобритания, Чехия, Канада и Эстония.