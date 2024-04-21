Президент России Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий половодья в регионах страны. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает в воскресенье, 21 апреля, РИА Новости.

Помимо этого, Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отмечается, что оба лидера будут вручать государственные награды ветеранам строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).

Кроме этого, по данным телеканала, в субботу в графике президента не исключено совещание по экономическим вопросам.

Ранее 21 апреля сообщалось, что Путин поздравил сотрудников органов местного самоуправления с профессиональным праздником. В своей телеграмме, текст которой проводит пресс-служба Кремля, глава государства напомнил, что органы местного самоуправления появились 21 апреля 1785 года по распоряжению Екатерины II. В современной России на них возложена ответственная миссия, подчеркнул российский лидер.