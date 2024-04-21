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22:12, 21 апреля 2024Мир

В Конгрессе сочли предательством спикера Джонсона законопроект о помощи Киеву

Конгрессмен Грин назвала предательством спикера Джонсона проект о помощи Киеву
Марджори Тейлор-Грин

Марджори Тейлор-Грин. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин в эфире телеканала Fox News назвала предательством выдвижение спикером законодательного органа Майком Джонсоном законопроекта о выделении военной помощи Киеву.

«Майк Джонсон предал Америку. Он предал республиканских избирателей», — заявила конгрессмен.

По ее словам, нахождение политика в должности спикера закончено, ему следует уйти в отставку, в противном случае его отстранят.

Тейлор-Грин добавила, что под руководством Джонсона в Палате представителей продвигается повестка администрации президента США Джо Байдена и демократов.

Ранее она назвала одобрение законопроекта о помощи Украине «распродажей США». По словам конгрессмена, граждане Соединенных Штатов должны быть в ярости из-за подобной инициативы.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

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      Марина Совина
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