В Конгрессе сочли предательством спикера Джонсона законопроект о помощи Киеву
Член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин в эфире телеканала Fox News назвала предательством выдвижение спикером законодательного органа Майком Джонсоном законопроекта о выделении военной помощи Киеву.
«Майк Джонсон предал Америку. Он предал республиканских избирателей», — заявила конгрессмен.
По ее словам, нахождение политика в должности спикера закончено, ему следует уйти в отставку, в противном случае его отстранят.
Тейлор-Грин добавила, что под руководством Джонсона в Палате представителей продвигается повестка администрации президента США Джо Байдена и демократов.
Ранее она назвала одобрение законопроекта о помощи Украине «распродажей США». По словам конгрессмена, граждане Соединенных Штатов должны быть в ярости из-за подобной инициативы.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.